Karabağlar'da dehşet: Kadını vurup intihar etti

Karabağlar'da Dehşet Sabahı: Araç İçerisinde Kurşun Yağdırdı

İzmir'in Karabağlar ilçesi, bugün sabahın erken saatlerinde kan donduran bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Yurdoğlu Mahallesi'nde bulunan Türkan Şoray Nikah Salonu karşısındaki otoparkta meydana gelen olayda, park halindeki hafif ticari araçtan gelen silah sesleri üzerine çevre sakinleri büyük panik yaşadı.

Nazlı Yılmaz Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İddiaya göre, hafif ticari aracın sürücü koltuğunda oturan O.K. (53), henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulunan Nazlı Yılmaz (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan O.K., Yılmaz'ı başından vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 34 yaşındaki Nazlı Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cinayetin Ardından İntihara Kalkıştı

Genç kadını vurduktan sonra aynı tabancayı kendi başına dayayan O.K., tetiği çekerek intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan saldırgan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, O.K.'nin hayati tehlikesinin ciddi şekilde devam ettiği bildirildi.

Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği otoparkı emniyet şeridiyle kapatarak araçta ve çevrede detaylı incelemelerde bulundu. Nazlı Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin arkasındaki nedenin henüz netleşmediği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.