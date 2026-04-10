Bitlis’te zincirleme kaza: 7 yaralı

Bitlis kent merkezinde aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde gelen kaygan zemin, çevre yolunda faciaya davetiye çıkardı. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 4 tır ve 2 otomobil, kontrolsüz bir şekilde çarpışarak zincirleme kazaya yol açtı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yol üzerindeki ulaşım tamamen durma noktasına geldi.

Yaralılara İlk Müdahale

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda trafik polisi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçlar içerisinde yaralanan 7 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının genel olarak stabil olduğu bildirildi.

Ekipler Seferber Oldu

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bitlis çevre yolunda, polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken trafik akışını alternatif güzergahlara yönlendirdi. Olay yerine gelen kar küreme araçları, yeni bir kazayı önlemek adına yolu kardan ve buzdan temizledi. Hasarlı araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, trafik normal seyrine döndü. Emniyet birimleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.