Sapanca’da korkunç kaza kamerada: 9 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4’ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, yaralı çocuklardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sapanca'da Otomobil Takla Attı: 9 Yaralıdan 2 Çocuğun Durumu Kritik

Kaza, gece saatlerinde Sapanca ilçesi Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine seyir halinde olan M.N.K. (30) yönetimindeki 54 AGT 591 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Metrelerce sürüklenen araç, şiddetli bir şekilde takla atarak durabildi.

Yaralıların Kimlikleri Belirlendi

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve savrulan; sürücü M.N.K. ile birlikte yolcu konumunda bulunan S.B. (53), E.B. (52), M.B. (25) ve A.A. (28) yaralandı. Araçta bulunan küçük yaştaki H.E.B. (1), K.B.K. (5), A.L.A. (4) ve A.L.A. (7) isimli çocuklar ise çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Hayati Tehlike Devam Ediyor

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, kazada ağır yaralanan A.L.A. ve K.B.K. isimli iki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, emniyet güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Savcılık talimatıyla aracın mekanik durumu ve sürücü kusurları üzerine yoğunlaşılan soruşturma devam ediyor.

