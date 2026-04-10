Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: ''5G 10 günde 29 milyon aboneye ulaştı''
5G uyumlu cihaz sayısının 32 milyon bandında olduğu Türkiye’de, ulaşılan abone sayısının %91’lik muazzam bir penetrasyon oranına karşılık geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bin 600’ü aşkın katılımcının yer aldığı dev buluşmada altyapı yatırımlarının hız kesmeden süreceği mesajını verdi. Türkiye’nin haberleşme çağındaki yeni rotasının çizildiği toplantıda, yüksek hız ve düşük gecikme süresi sunan 5G’nin ekonomik ve sosyal hayata yansımaları masaya yatırıldı.