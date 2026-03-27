Başkan Erdoğan'dan WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'nda diplomasi çağrısı!
Yazı Boyutu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor. Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor." dedi.