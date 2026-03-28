Ümraniye’de İETT kazası: Dönüş yaparken hakimiyeti kaybedip araçlara daldı

Ümraniye'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06:45 sıralarında İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförü seyir halinde olduğu İETT otobüsüyle sağa dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

