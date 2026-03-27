Türkiye, ulaşım altyapısında dijital dönüşümün en kritik adımını İstanbul'da attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında kurulan Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridorunun açılışını gerçekleştirdi. 40 kilometrelik bu güzergah, artık sadece bir yol değil, araçlarla haberleşen canlı bir ekosistem haline geldi.

Hasdal-İstanbul Havalimanı Hattında 5G Devrimi

Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye'de ulaşım alanında bir milat olduğunu vurguladı. Koridor üzerinde ilk kez 5G baz istasyonları kurularak sistem optimizasyon çalışmalarına başlandığını belirten Uraloğlu, "Bu koridor, ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun beynidir" dedi. 5G altyapısı sayesinde yoldaki veriler, düşük gecikme ve yüksek hızla araçlara aktarılarak sürüş güvenliği maksimum seviyeye çıkarılıyor.

Yapay Zeka Destekli Görüntü İşleme ile Milisaniyelik Uyarılar

Akıllı yol koridorunun en dikkat çeken özelliği, yapay zeka entegrasyonu oldu. Yol boyunca yerleştirilen kamera, lidar ve radar sistemleri sayesinde trafik olayları otomatik olarak algılanıyor. Yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi, yoldaki olası kaza, engel veya hava durumunu milisaniyeler içinde sürücülerin araç içi ünitelerine iletiyor. V2X (Araçtan Her Şeye) haberleşme teknolojisi ile araçlar; hem birbirleriyle hem de yol altyapısıyla anlık veri paylaşımı yapıyor.

Yerli ve Milli İmkanlarla Akıllı Ulaşım Vizyonu

Proje; Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yol kenarı ve araç içi üniteleri, meteorolojik bilgi istasyonları ve plaka tanıma sistemleri ile entegre edildi. Bakan Uraloğlu, bu sistemle seyahatlerin daha güvenli, konforlu ve çevre dostu hale geleceğini belirterek, akıllı yol altyapısının Türkiye geneline yayılacağının sinyalini verdi.