Şoför rotayı hastaneye çevirdi, yolcuyu hayata bağladı

Olay, dün Sakarya'da Demokrasi Meydanı'ndan Kampüs istikametine giden 26 numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste yolculuk yapan bir vatandaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden yolcuların panik dolu sesleri üzerine şoför Onur Çelik durumu hemen kavradı.

Hemşire ve şoför el ele verdi

O esnada otobüste bulunan Tıp Merkezi çalışanı hemşire Vildan Karakaya, saniyeler içinde hastaya ulaşarak ilk müdahaleye başladı. Şoför Onur Çelik ise hiç düşünmeden güzergahından saptı ve otobüsün rotasını en yakın hastaneye çevirdi. Trafikteki diğer duyarlı sürücülerin de yol vermesiyle adeta bir ambulans gibi ilerleyen otobüs, rahatsızlanan vatandaşı acil servisin kapısına kadar yetiştirdi.

Başkan Alemdar'dan tebrik yağdı

Zamana karşı verilen bu muazzam mücadele, araç içi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Örnek davranışları için kaptanımız Onur'a ve hemşiremiz Vildan Hanım'a yürekten teşekkür ediyorum" diyerek kahramanları tebrik etti. Hastaneye yetiştirilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.