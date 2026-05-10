Korku dolu bekleyiş bitti! Hantavirüslü gemiden ilk grup tahliye edildi

İspanya'nın Tenerife Limanı, hantavirüs paniği ile çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde içerisinde hantavirüs vakası tespit edildiği açıklanan ve karantina altına alınan dev yolcu gemisinde, tahliye işlemleri resmen başladı. İspanyol yetkililer, gemideki yolcuların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla düğmeye bastı.

Özel ekipler devreye girdi

Sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, ilk grup yolcu gemiden tahliye edilerek limandaki güvenli bölgelere nakledildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel kıyafetli ekipler, tahliye edilen her bir yolcuyu tek tek muayeneden geçirdi. Görüntülerde, gemi çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri ve ambulansların hazır bekletildiği görüldü.

Tahliyeler kademeli sürecek

Yetkililer, tahliye işlemlerinin belirli protokoller çerçevesinde ve kademeli olarak devam edeceğini duyurdu. İlk etapta riskli gruptaki yolcuların ve sağlık durumu yakından takip edilenlerin gemiden indirildiği öğrenildi. Bölgede karantina şartlarının ne kadar süreceği ise yapılacak son sağlık testlerinin ardından netlik kazanacak.