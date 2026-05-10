Hakkari’de heyelanla kapanan yola Mehmetçik eli değdi... 39 metrelik Kaan Köprüsü 3 günde kuruldu

Hakkari-Van kara yolunda 13 Nisan tarihinde meydana gelen heyelan sonrası duran ulaşım, Milli Savunma Bakanlığı devreye girmesiyle çözüme kavuştu. Malatya’dan sevk edilen 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı ekipleri, debisi yükselen Zap Suyu üzerine 39 metre uzunluğunda çelik panel köprü inşa etti. “Kaan” adı verilen 37 ton kapasiteli köprü, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından bölge halkının hizmetine sunulacak.

