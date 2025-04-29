Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İtalya İş Forumu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İtalya ile 2020 yılında 17,3 milyar olan ticaret hacminin 4 yılda neredeyse 2 katına çıktığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, daha fazla yatırımcıyı Türkiye'de görmek istediklerini bildirdi. Türk iş dünyasının yaşadığı vize sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İtalyan iş çevrelerinin AB kurumları nezdinde bu konuyu gündeme getirmelerinin iki tarafın yararına olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.