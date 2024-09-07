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Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024, 18:09 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024, 18:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Temizlenen İzmit Körfezi'yle ilgili konuşan Erdoğan, "Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak." dedi. Lafla çevrecilik yapmadıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar." ifadelerini kullandı.

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