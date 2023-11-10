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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023, 10:23 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 10:26

Başkan Erdoğan'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a tutumu hakkında ilk yorum: Bunun karşılığı olur!

Başkan Erdoğan Özbekistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail'in Gazze saldırıları ve ABD'nin tutumu soruldu. Katil İsrail’in sırtını sıvazlayan ABD’ye ve Ankara’ya lakayıt bir şekilde gelen Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a uygulanan yaklaşım hakkında konuşan Erdoğan, “Dışişleri Bakanlığımız diplomasinin gereklerini ve protokol kurallarını gayet iyi bilir ve uygular. Bakanlığımız konuğuna, temsil ettiği makama yakışır bir şekilde yaklaşımda bulunmuştur. Tüm dünyada ABD protesto ediliyor neden? Çünkü İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama destek vermek ABD’yi tepkilerin hedefi haline getirdi” ifadelerini kullandı.

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