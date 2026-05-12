Başkan Erdoğan’dan çiftçiye 5,3 milyar dolarlık müjde: "Tarımda yeni dönem başlıyor"
Başkan Erdoğan, konuşmasında tarımın sadece bir ekonomik faaliyet değil, Türkiye'nin istikbali için hayati bir savunma hattı olduğunu ifade etti. Açıklanan 5,3 milyar dolarlık paketle; akıllı tarım uygulamalarından, sulama sistemlerine, yerli tohumdan modern hayvancılığa kadar geniş bir yelpazede düşük faizli ve uzun vadeli krediler sağlanacak. Özellikle "Girişimci Çiftçi" modeline vurgu yapan Erdoğan, teknolojiyle toprağı buluşturan projelerin devlet tarafından öncelikli olarak destekleneceğini belirtti.