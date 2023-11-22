Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze gibi BM'nin de işgal altında olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Abluka sadece İsrail’in Gazze çevresine yığdığı askerler ve silahlardan ibaret değil. İsrail’i uluslararası hukuka uymaya ve yaptıklarının hesabını vermeye zorlamalıyız. Mesela Birleşmiş Milletler zeminindeki ablukayı da kırmalıyız. "Müslüman öldüğünde sorun yok, Hıristiyan ya da Yahudi ölürse ancak problem vardır" şeklindeki faşizan yaklaşımı darmadağın edip, "ölen insansa orada sorun vardır" kavrayışını hakim kılmalı ve bu sayede idraklerdeki ablukayı kırmalıyız." dedi. TL'deki değer kaybının sonuna gelindiğine dikkat çeken Erdoğan, önümüzdeki süreçte dezenflasyonun hızlanacağını TL'nin değer kazanacağını belirtti. Katil Netanyahu ağzıyla konuşan muhalefete sert tepki gösteren Erdoğan, "Bunlara gereken dersi vakti saati geldiğinde ben inanıyorum ki benim milletim verecektir." ifadelerini kullandı.