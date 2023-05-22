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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! "Kılıçdaroğlu sırtını terör örgütü PKK'ya dayamıştır"

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! "Kılıçdaroğlu sırtını terör örgütü PKK'ya dayamıştır"
22.05.2023 22:26 - Son Güncelleme: 22.05.2023 22:26

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Başkan Erdoğan: Karşı operasyonlarımız devam ediyor. Terör örgütü ne karar alırsa alsın. İnlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkacağız. Teröristi gördüğümüz yerde imha etmeye kararlıyız. Kılıçdaroğlu'nun terörle iş birliği artık kesinleşmiştir. Kılıçdaroğlu sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Rabbim kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Böyle bir utanç yaşatmasın. PKK'nın sadece kendisine saldırdığı iddiası da yalandır. Daha kundaktaki bebekleri sivilleri katlederken bir kez olsun pişmanlık duymayan canileri neden Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemiştir?

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