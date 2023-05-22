CHP’li Altay’dan şoke eden sözler: CHP terörle arasına en net mesafeyi koymuş partidir! İşte CHP'nin PKK-HDP ile ilişkisi...

Türkiye, 2. Tur seçimlerine gün sayarken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karabük'te vatandaşlarla buluştu. Karabük'te açıklamalarda bulunan CHP'li Altay'ın sözleri adeta şoke etti. CHP'li Altay yaptığı açıklamada, "CHP terörle arasına en net mesafeyi koymuş partidir" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Türkiye, seçime giderken siyaset sahnesinde birçok önemli gelişmeye de şahit oldu. Bu süreçte, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan ilişkisi gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile arasındaki ilişki yeni bir durum değil. Yıllardır süregelen bu durum Kılıçdaroğlu'nun ve 7'li koalisyonun diğer bileşenlerinin açık açık terör örgütü YPG/PKK'yı savunması ile arşa çıktı. Arşiv Türkiye'nin üzerine düşürdükleri bu terör gölgesini unutmadı.