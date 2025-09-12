PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Başkan Erdoğan’dan "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 15:24
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bunlar da Var
02:45
Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
11.09.2025
Perşembe
00:35
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
11.09.2025
Perşembe
01:24
Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
11.09.2025
Perşembe
03:59
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
10.09.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN