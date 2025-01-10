Başkan Erdoğan’dan Aydın İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Sınır ötesi operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attıklarını ifade eden Erdoğan, "Önlerinde iki yol var. Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar." dedi. Suriye'de köşeye sıkışan teröristlerin kendilerine yeni patron aradığını belirten Erdoğan, "Ne yapsalar boş ne yapsalar faydasız. Türkiye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri bir yer yok. Acı sona biraz daha yaklaşacaklar." ifadelerini kullandı.