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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Mart 2024, 16:26 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024, 16:26

Başkan Erdoğan’dan Antalya mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen partisinin Antalya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, alanda 80 bin kişi olduğunu bildirdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifak yapıp gizlemek için teşkilatına talimat veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "seçim geçene kadar sahte olun, milleti kandırın diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. Milleti kandırın diyor. Dürüst davranın demiyor da maskelerinizi takın sakın çıkarmayın diyor. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu iyi biliyor." dedi.

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