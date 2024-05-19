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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 09:37 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 09:37

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Yeni Türkiye Yüzyılı’nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı. Erdoğan, "Yeni Türkiye Yüzyılı’nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin" ifadelerini kullandı.şlik hukukunuzu geliştirin" dedi..

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