Başkan Erdoğan Trabzon’da gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları kapsamında Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Sedef Kabaş'a "Milletimiz de yargımız da bu kişinin terbiyesizliğini yanına kar bırakmadı, gerekeni yerine getirdi" ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP'li İBB'nin karla mücadelede sınıfta kalmasına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Ne yaptıysak biz yaptık, olmayan bir şey vardı Sarıyer Kahraman'da balık yemek. Bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlar balıkçıda kafayı bulmaz" dedi. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimi, F-35 - S-400 konularına da değindi.