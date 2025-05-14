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Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye’de yeni safhaya geçtik
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Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de yeni safhaya geçtik

Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:40:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:40:48

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın feshi sonrası Terörsüz Türkiye'de yeni bir safhaya geçildiğini belirten Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti kendi meselesini kendi kurumlarıyla çözebilme kabiliyetini dosta düşmana göstermiştir. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır." dedi. Suriye'ye yaptırımları kaldıran Başkan Trump'a teşekkür eden Başkan Erdoğan, "İnşallah Gazze’yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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