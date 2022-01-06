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Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023’te hangardan çıkacak

Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023’te hangardan çıkacak
06.01.2022 19:47 - Son Güncelleme: 06.01.2022 19:47

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak için tarih verdi. Erdoğan, "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyadaki ilk üç ülkeden biri olduğumuzun altını çizdi.

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