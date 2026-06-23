Metrobüs durağında gizli çekim sapıklığı! Vatandaşlar suçüstü yakaladı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 20:37

Duyarlı Yolcular Fark Etti

Olay, İstanbul'un en yoğun toplu taşıma merkezlerinden biri olan Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, peronda bekleyen kimliği belirsiz bir şahıs, istasyondaki bir kadının arkasından gizlice cep telefonuyla fotoğraflarını çekmeye başladı. Şüphelinin telefonunu kadına doğru doğrultarak gizli çekim yaptığını fark eden çevredeki diğer yolcular, duruma anında müdahale etti.

Vatandaşlar Kaçmasına İzin Vermedi

Vatandaşların sert tepkisi üzerine istasyonda kısa süreli bir arbede yaşandı. Şüpheliyi ablukaya alan ve kaçmasına izin vermeyen vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada perondaki diğer yolcular da yaşanan iğrenç olaya tepki göstererek şüpheliyi ihbar etti.

Telefondan Gizli Görüntüler Çıktı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede metrobüs istasyonunda görevli polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından muhafaza edilen şüpheli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın cep telefonunda yapılan ilk incelemede, peronda bekleyen kadına ait gizlice çekilmiş görüntülere rastlandı. Fotoğrafları çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, emniyete götürülen zanlı hakkında adli süreç ve başlatılan soruşturma sürüyor.