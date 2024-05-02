Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi CHP'de entrika tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu cephesi tarihi görüşmeyi sabote etmek için harekete geçti. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 1 Mayıs'taki vandalizme sahip çıkan "Erdoğan - Özel görüşmesi dün başladı dün bitti" dedi. AK Parti seçmenine de hakaret eden Günaydın, "Biz Erdoğan'dan bir himmet beklemiyoruz. Erdoğan ve etrafındaki ekibi çok iyi tanıyoruz. Gerici ve baskıcı kafalardan bir demokratik rejim çıkmaz" sözleriyle yumuşayan diyalog sürecini zehirledi.