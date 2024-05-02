İmamoğlu ekibinden Özel'e kıskaç! "Başına büyükelçi dikelim""

GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN HAMLE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'la yapacakları görüşmede gündem başlıklarından birini anayasa konusunun oluşturacağını açıklamıştı. İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, daha önce karşı çıktığı yüzde 50 artı 1 sisteminin devam etmesi gerektiğini savundu. Gökhan Günaydın," 50 artı 1'in kaldırılması CHP'nin lehine değildir" şeklinde konuştu.

"ÖZGÜR'ÜN BAŞINA BÜYÜKELÇİ DİKELİM"

Zafer Şahin A Haber ekranlarında Gökhan Günay'dın tam ifadesini şu sözlerle açıkladı;

"Son MYK'da Özgür Özel'e Erdoğan ile yapacağı görüşmede iki tarafında yanlarına mutlaka eski birer büyükelçi almalarını, bunlarında görüşmede not tutmaları gerektiğini söyledim." Sözlerinin ardından canlı yayında 'yani talimat verdin', 'emrettin' yorumlarında bulunuldu.

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye göre; Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yapsalar da Özgür Özel geri adım atmadı.