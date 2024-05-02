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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 16:10 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 16:10

Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i kabul ediyor!

Ankara bugün kritik ve tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dakikalar sonra kabul edecek. Özel'e eski Washington Büyükelçisi, CHP'li vekil Namık Tan eşlik edecek. Özgür Özel'i AK Parti Genel Başkanvekili Musfata Elitaş'ın karşılayacağı öğrenilirken; Namık Tan'ın Özgür Özel'le birlikte görüşmeye girmesi durumunda Elitaş'ın da katılım sağlaması bekleniyor. Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olacağı biliniyor. Peki, Özel'in çantasında hangi konular var? İşte tarihi zirveye dair detaylar...

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