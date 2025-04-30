Başkan Erdoğan: Kamera bantlamak bizim kitabımızda yazmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İBB'deki yolsuzluk davasında ortaya çıkan otel görüntüleri ve CHP'nin jammer tiyatrosuna ilişkin konuştu. "Kameraları bantlamak bizde olmaz, biz yolsuzluğa tevessül etmeyiz" diyen Erdoğan, valiz görüntülerinin CHP'yi paniklettiğini söyledi. CHP'yi "Ayıplı siyasetin odağı" olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, "Millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundalar" dedi. Özgür Özel'in sokakları kaşıyan provokasyonları için "Bunlar kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe verirler" diyen Erdoğan, 6.2'lik deprem sonrası İstanbul'u CHP ve İBB'nin insafına terk etmeyeceklerini bildirdi.