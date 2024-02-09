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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024, 10:38 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 10:43

Başkan Erdoğan İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi. Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, "İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

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