MGM'den çığ ve yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Türkiye'nin büyük bir kısmı bulutlu ve yağış altında kalacak. Özellikle Akdeniz, İç Anadolu'nun bazı bölgeleri (Çankırı, Sivas, Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında) ve diğer bazı şehirlerde yağışlar görülecek. Antalya ve Mersin'in belirli kesimlerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor, bu yüzden vatandaşların sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde sis, buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi önemli. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üstünde seyretmesi beklenirken, rüzgarlar daha çok güney ve güneybatı yönlerden esecek.

BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç) gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, iç ve yükseklerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Dersim, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu

URFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.