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Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü!

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü!
10.06.2023 22:48 - Son Güncelleme: 10.06.2023 22:51

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Başkan Erdoğan daha sonrasında Atatürk Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı ağırladı. Al Nahyan, havalimanındaki Togg'un direksiyonuna geçti, Başkan Erdoğan ile birlikte aracı inceledi.

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Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Başkan Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

Başkan Erdoğan ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüştü.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Türkçe paylaşım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u incelemişti.

Başkan Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüşmüştü.

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