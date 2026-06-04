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Bakan Murat Kurum açıkladı: 64 ilde 20 bin konut 18 bin TL taksitle satışa çıkıyor!

Bakan Murat Kurum açıkladı: 64 ilde 20 bin konut 18 bin TL taksitle satışa çıkıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası canlı yayınında milyonlarca vatandaşı heyecanlandıran dev bir konut hamlesini duyurdu; fahiş kira fiyatlarını düşürmek amacıyla yapımı bitme aşamasına getirilen 64 ildeki 20 bin konutun çok yakında satışa sunulacağını belirten Bakan Kurum, dar ve orta gelirli aileler için 18 bin TL'den başlayan taksit seçenekleri ve 72 ay vade imkanı sağlanacağını müjdeledi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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