Anayasa Mahkemesi’nden tarihi karar: Süresiz nafaka uygulaması iptal edildi!
Anayasa Mahkemesi (AYM), Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin yaptığı başvuru doğrultusunda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen "süresiz nafaka" düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti; boşanan eşe ömür boyu mali yükümlülük getiren bu uygulamaya son veren Yüksek Mahkeme, yasal bir boşluk doğmaması adına iptal hükmünün Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırarak Meclis'e yeni düzenleme için süre tanıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel