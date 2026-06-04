Anayasa Mahkemesi’nden tarihi karar: Süresiz nafaka uygulaması iptal edildi!

Diyarbakır’da suç gelirlerine kilit: 18 şüpheli yakalandı otel ve arsalara el konuldu!

Bakan Murat Kurum açıkladı: 64 ilde 20 bin konut 18 bin TL taksitle satışa çıkıyor!

Bakan Murat Kurum açıkladı: 64 ilde 20 bin konut 18 bin TL taksitle satışa çıkıyor!