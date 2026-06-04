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Yunanistan ele geçirdiği 1.055 sikkeyi Türkiye’ye iade etti!

Yunanistan ele geçirdiği 1.055 sikkeyi Türkiye’ye iade etti!

Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ortaklığı yeni bir boyuta taşıyan 1. Kültür Forumu Kapadokya'da gerçekleştirilirken; Yunanistan makamlarınca yakalanarak ülkemize iade edilen 1.055 adet antik sikke iki ülke arasındaki somut iş birliğinin en büyük kanıtı oldu ve Kültür ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Yunan mevkidaşı Lina Mendoni ile yaptığı görüşmede İngiltere'de bulunan Parthenon Heykelleri'nin Atina'ya iadesi için Yunanistan'a verdikleri tam desteği yinelemesi uluslararası arenada büyük ses getirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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