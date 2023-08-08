SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 21:23 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 21:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "14. Büyükelçiler Konferansı"nda katılımcılara önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin eylemleri karşısında geri adım atmadıklarını belirten Erdoğan, "Bin yıllık tarihimizde karşımıza çıkanlar değişti kullandıkları aparatlar değişti ama niyetler hiçbir zaman değişmedi." dedi. Türkiye'nin sahada ve masada güçlü olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Bölgemizdeki ve ötesindeki gelişmelere müdahil oluyoruz. Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Bakan Kacır müjdeyi duyurdu! Togg'un Sedan modeli de sokaklara iniyor: Tarih verildi
08.08.2023Salı
Yine CHP yine katliam! CHP'li Belediye'den ağaç katliamı!
08.08.2023Salı
14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli" düzenlendi!
08.08.2023Salı
CHP'nin Akbelen için genel görüşme açılması talebi TBMM'de reddedildi!
08.08.2023Salı
Kemal Kılıçdaroğlu: "Güneş panelleri kurarsınız, istediğiniz kadar elektrik elde edersiniz"
08.08.2023Salı
Bunlar da Var
Emekliye ek zam tablosu açıklandı! %10 refah payı, intibak ilavesi, seyyanen zam... 02:40
Emekliye ek zam tablosu açıklandı!
08.08.2023Salı
Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin eski eşi bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla... 00:19
Hazal Filiz Küçükköse’nin eski eşi bakın kim çıktı!
08.08.2023Salı
AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi: 1 taraftar hayatını kaybetti! Men tehlikesi var 00:44
AEK taraftarı hayatını kaybetti! İşte görüntüler
08.08.2023Salı
SON DAKİKA: İstanbul’da ulaşıma yüzde 51,52 zam 02:14
İstanbul’da ulaşıma zam!
08.08.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA