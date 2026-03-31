Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça söz ettiren Bahar Şahin, bu kez herkesi ters köşe yapan radikal bir karar aldı. Bugüne dek koyu renkli saçlarıyla özdeşleşen ve hayranlarının doğal tarzıyla benimsediği ünlü oyuncu, stilinde köklü bir yeniliğe gitmeyi tercih etti.

Şahin, yıllardır vazgeçmediği koyu tonlara veda ederek platin sarısı saçlarıyla bambaşka bir kimliğe büründü.

PLATİN SARIŞINLAR KERVANINA KATILDI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu değişimin ardından gözler ünlü oyuncuya çevrildi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Bahar Şahin, yeni imajıyla ilk kez kameralara yansıdı.

Kameralara verdiği pozlarla yeni halini sergileyen Şahin'in bu cesur dönüşümü, hayranlarını adeta şoke etti. Koyu renk saçlarından eser kalmayan oyuncunun platin sarısı saçlarıyla bambaşka bir havaya büründüğü görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bahar Şahin'in bu radikal değişimi, Instagram ve X (Twitter) üzerinden binlerce yorum aldı. Takipçilerinin bir kısmı bu değişimi çok iddialı bulurken, bir kısmı ise eski doğal halini özlediklerini dile getirdi. İşte öne çıkan bazı yorumlar:

"Koyu renk saç onun imzasıydı, platin yüzünü çok solgun göstermiş."

"Resmen Avrupai bir hava katmış"

"Bahar Şahin olduğunu görmesem tanıyamazdım, çok cesur bir hamle."

"Her haliyle güzel ama siyah saçın asaleti başkaydı."

Bahar Şahin'in platin sarısı saçlara geçişi, sadece bir imaj değişikliği değil, aynı zamanda cesur bir duruşun simgesi. Yıllardır kemikleşmiş bir tarzı yıkarak bambaşka bir kimliğe bürünmesi, oyuncunun yeniliğe açık ve risk almaktan çekinmeyen yapısını gösteriyor. Bu radikal dönüşüm, magazin gündeminde uzun süre konuşulmaya aday.