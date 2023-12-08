SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 12:15 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 13:42

AYM "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal etti | Karar ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal etti. Kararda, birinci cümlenin iptali üzerine uygulanma imkanı kalmayan aynı fıkradaki ikinci ve üçüncü cümlelerin de iptalinin gerektiği belirtildi. Yüksek mahkeme, kararın 4 ay sonra yürürlüğe girmesini uygun gördü. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul 2. Nolu Barosu Başkanı Yasim Şamlı, kararın terör örgütüne yardım edenlerin cezasız kalmasına sebep olacağını bu yüzden yasal bir boşluk oluştuğuna dikkat çekti. Şamlı, "Bu konuda TBMM yeniden adım atmalı. Eski kanundaki gibi bir ibare eklenecek. 4 aylık süre verilmesi bu yasal boşluğun doldurulması için." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Yunanistan’dan 10 adaya vize muafiyeti! İşte o adalar
08.12.2023Cuma
Mersin'de PKK operasyonu: 5 gözaltı
08.12.2023Cuma
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Türkiye'ye basketbol maçına çağırdı
08.12.2023Cuma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Sahte alkol ticaretine operasyon
08.12.2023Cuma
Sadece pasaport ile Yunan adalarına gidilebilecek mi? Vize gerekecek mi? A Haber muhabiri Kostidis detayları anlattı
08.12.2023Cuma
Bunlar da Var
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 8 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 ATV Canlı TV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 8 Aralık 2023
08.12.2023Cuma
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu’nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler çıktı! 01:33
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler çıktı!
08.12.2023Cuma
Yunanistan’da bu görüntü konuşuluyor! Başkan Erdoğan’ın ziyareti Yunanistan’da nasıl yankılandı? 44:31
Yunanistan'da bu görüntü konuşuluyor!
08.12.2023Cuma
Aldatmak 49. bölüm fragmanı: “Seni düşünmeden tek bir anım geçmiyor biliyor musun Oylum?” 00:30
Aldatmak 49. bölüm fragmanı yayınlandı!
08.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA