Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal etti. Kararda, birinci cümlenin iptali üzerine uygulanma imkanı kalmayan aynı fıkradaki ikinci ve üçüncü cümlelerin de iptalinin gerektiği belirtildi. Yüksek mahkeme, kararın 4 ay sonra yürürlüğe girmesini uygun gördü. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul 2. Nolu Barosu Başkanı Yasim Şamlı, kararın terör örgütüne yardım edenlerin cezasız kalmasına sebep olacağını bu yüzden yasal bir boşluk oluştuğuna dikkat çekti. Şamlı, "Bu konuda TBMM yeniden adım atmalı. Eski kanundaki gibi bir ibare eklenecek. 4 aylık süre verilmesi bu yasal boşluğun doldurulması için." dedi.