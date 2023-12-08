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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 15:52 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 16:19

🕵️‍♀️ Müge Anlı Nazmiye'nin yeni sevgilisini ifşaladı 📺 Sıradışı yaşam şaşırtmaya devam ediyor! 📲 Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Aralık 2023 📺

Zeytinlik alanda ağaca asılı halde bulunan Nevrigül Alan'ın ölümünün sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hala bilinmezken, kız kardeşi Nazmiye Tutaner'in tutarsız açıklamaları kafalarda daha büyük soru işaretleri oluşturdu. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen en uzun soluklu davalardan biri olan Nevrigül Alan olayına ilişkin 8 Aralık tarihinde yayımlanan bölümde şoke edici gerçeklere ulaşıldı. Müge Anlı Nazmiye'nin yeni sevgilisini canlı yayında ifşalayınca Nazmiye utandı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Aralık 2023 yayını...

SON DAKİKA | Nazmiye Tutanerin ablası için söylediği sözler hayrete düşürdü! Müge Anlıda ortaya çıktı! Nazmiye yeni sevgilisiyle sosyal medyada canlı yayın açmış
SON DAKİKA | Nazmiye Tutaner'in ablası için söylediği sözler hayrete düşürdü! Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nazmiye yeni sevgilisiyle sosyal medyada canlı yayın açmış

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