Zeytinlik alanda ağaca asılı halde bulunan Nevrigül Alan'ın ölümünün sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hala bilinmezken, kız kardeşi Nazmiye Tutaner'in tutarsız açıklamaları kafalarda daha büyük soru işaretleri oluşturdu. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen en uzun soluklu davalardan biri olan Nevrigül Alan olayına ilişkin 8 Aralık tarihinde yayımlanan bölümde şoke edici gerçeklere ulaşıldı. Müge Anlı Nazmiye'nin yeni sevgilisini canlı yayında ifşalayınca Nazmiye utandı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Aralık 2023 yayını...