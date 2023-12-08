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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 13:18 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 13:22

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Miçotakis'i Ankara'ya davet ettiğini belirten Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji uyuşmazlıklarıyla ilgili olarak, "Bu iş birliğini sadece enerji alanında değil nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz. Mesela bizim Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz." dedi. Miçotakis'e Gazze konusunda uyarılarda bulunduğunu belirten Erdoğan, "Ben, bugün Miçotakis’e “sizi Filistin’in yanında görmek isterdik” dedim. “Keşke çekimser olanların arasında kalmasaydınız, siz de bu 121 ülkenin yanında yer alsaydınız” dedim." ifadelerini kullandı. Fransa'nın Ermenistan'a verdiği askeri desteğe tepki gösteren Erdoğan, "Hiçbir netice alacaklarından değil, sadece Ermenistan'ı kandırıyorlar." şeklinde konuştu.

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