Ayla Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulda meydana gelen saldırı sırasında, 56 yaşındaki matematik öğretmeni Ayla Kara büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. Geri çekilmek yerine kendisini öğrencilerine siper eden Ayla Öğretmen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Tekir'de Gözyaşları Sel Oldu

Ayla Kara için Tekir Kırsal Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören boyunca derin bir sessizlik ve hüzün hâkimdi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayla Öğretmen, Tekir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öğrencileri ve Meslektaşları Yanındaydı

Cenaze törenine Ayla Kara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve öğrencisi katıldı. Onlarca hayatın yönünü değiştiren fedakarlığıyla hafızalara kazınan Ayla Öğretmen, dualarla sonsuzluğa uğurlandı.