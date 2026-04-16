CANLI YAYIN
Geri
Ayla Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında öğrencilerini korumak için kurşunlara göğüs geren matematik öğretmeni Ayla Kara, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulda meydana gelen saldırı sırasında, 56 yaşındaki matematik öğretmeni Ayla Kara büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. Geri çekilmek yerine kendisini öğrencilerine siper eden Ayla Öğretmen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Tekir'de Gözyaşları Sel Oldu

Ayla Kara için Tekir Kırsal Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören boyunca derin bir sessizlik ve hüzün hâkimdi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayla Öğretmen, Tekir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öğrencileri ve Meslektaşları Yanındaydı

Cenaze törenine Ayla Kara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve öğrencisi katıldı. Onlarca hayatın yönünü değiştiren fedakarlığıyla hafızalara kazınan Ayla Öğretmen, dualarla sonsuzluğa uğurlandı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle