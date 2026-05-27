Su kuyusuna düşen kadın 1,5 saatlik operasyonla kurtarıldı | VİDEO

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 19:45

Düştüğünü Yakınları Fark Etti

Olay, Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Feride Ballı, evinin yakınlarında bulunan ve boş olduğu öğrenilen su kuyusuna düştü. Talihsiz kadının kuyuya düştüğünü ve mahsur kaldığını fark eden yakınları büyük bir panik yaşadı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

1,5 Saatlik Zorlu Mesai

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kuyunun derinliği ve dar olması sebebiyle hassas bir kurtarma çalışması başlattı. Kuyuya inen uzman personelin titiz ve dikkatli müdahalesiyle Feride Ballı, yaklaşık 1,5 saat süren zorlu bir operasyonun ardından halatlar yardımıyla yukarı çıkarıldı. Kuyudan sağ salim tahliye edilen talihsiz kadının kurtarılması, çevredeki yakınlarına rahat bir nefes aldırdı.

Hastanede Tedavi Altına Alındı

Kuyudan çıkarılan Feride Ballı'ya, hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezilmeler oluşan yaralı kadın, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.