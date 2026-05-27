CANLI YAYIN
Geri
Su kuyusuna düşen kadın 1,5 saatlik operasyonla kurtarıldı | VİDEO

Su kuyusuna düşen kadın 1,5 saatlik operasyonla kurtarıldı | VİDEO

Konya'da boş su kuyusuna düşerek yaralanan 55 yaşındaki Feride Ballı için ekipler seferber oldu. İtfaiyenin yoğun çabasıyla kuyudan çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Düştüğünü Yakınları Fark Etti

Olay, Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Feride Ballı, evinin yakınlarında bulunan ve boş olduğu öğrenilen su kuyusuna düştü. Talihsiz kadının kuyuya düştüğünü ve mahsur kaldığını fark eden yakınları büyük bir panik yaşadı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

1,5 Saatlik Zorlu Mesai

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kuyunun derinliği ve dar olması sebebiyle hassas bir kurtarma çalışması başlattı. Kuyuya inen uzman personelin titiz ve dikkatli müdahalesiyle Feride Ballı, yaklaşık 1,5 saat süren zorlu bir operasyonun ardından halatlar yardımıyla yukarı çıkarıldı. Kuyudan sağ salim tahliye edilen talihsiz kadının kurtarılması, çevredeki yakınlarına rahat bir nefes aldırdı.

Hastanede Tedavi Altına Alındı

Kuyudan çıkarılan Feride Ballı'ya, hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezilmeler oluşan yaralı kadın, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e kurultay resti: "Mahkemenin tedbir kararı var toplayamazsınız!"
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e kurultay resti: "Mahkemenin tedbir kararı var toplayamazsınız!"
Robert F. Kennedy Jr.’ın yılan yakaladığı anlar: İşte o görüntüler
Robert F. Kennedy Jr.’ın yılan yakaladığı anlar: İşte o görüntüler
Kurbanlığı süt aracının arkasından sarkıtıp götürdüler!
Kurbanlığı süt aracının arkasından sarkıtıp götürdüler!
Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu
Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle