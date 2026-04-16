Adli Tıp'tan Son Yolculuğa

Kahramanmaraş Onikişubat'ta dün gerçekleşen ve eğitim camiasını yasa boğan silahlı baskında yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül (11) için bugün cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgundan alınan minik Yusuf'un naaşı, Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Anne ve Babanın Dinmeyen Gözyaşı

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken baba Burak Gül ve anne Kezban Gül, evlatlarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ailenin feryatları, törene katılan vatandaşları ve protokol üyelerini derinden sarstı. Yusuf Tarık, kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Siyaset Dünyası Yusuf'un Cenazesinde Buluştu

Katliam kurbanı minik öğrencinin cenaze törenine devletin ve siyasetin her kesiminden geniş katılım sağlandı. Törende;

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ,

AK Parti Milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici ,

CHP Milletvekili Ali Öztunç ,

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ,

Siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Okulda Yas Sürüyor

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrenciler ve öğretmenin cenazeleri de memleketlerinde toprağa verilmeye devam ediyor. Şehir genelinde eğitime verilen ara sürerken, Yusuf Tarık Gül'den geriye okul sıralarında çekilmiş gülen fotoğrafları kaldı.