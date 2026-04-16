Osmaniye'de Evlat Acısı: Taziye Çadırı Kuruldu

Kahramanmaraş Onikişubat'taki Ayşer Çalık Ortaokulu'na düzenlenen ve 9 can kaybıyla sonuçlanan saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in (11) cenazesi, ailesinin yaşadığı Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. İrfanlı Mahallesi'ndeki baba ocağında kurulan taziye çadırı, acılı ailenin feryatlarıyla yankılandı.

"Matematik Öğretmenine Hayrandı"

Oğlunun çalışkan ve vatansever bir çocuk olduğunu belirten baba Cevdet Yeşil, Adnan'ın eğitim aşkını şu sözlerle dile getirdi:

"Beşinci sınıfa geçmişti, bu okulda okumayı çok istiyordu. Deneme sınavında okul ikincisi olup madalya aldığında çok mutluydu. Rahmetli olan matematik öğretmenini çok seviyordu, dersleri çok güzel anlattığını söylerdi. Zanlı önce o öğretmeni vurmuş, sonra çocuklarımızı şehit etmiş. Tek çocuğumuzdu, o artık bir melek oldu."

Annesinin Elini Öperek Evden Çıkmıştı

Adnan'ın dayısı Ahmet Cuma, yeğeninin naif kişiliğine vurgu yaparak yetkililere seslendi. Gözyaşları içinde konuşan dayı Cuma, "Sabah annesinin elini öpüp, koklaşarak gitti; şimdi toprağa vereceğiz. Yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Hükümetimizden ricamızdır, başka evlatlar yanmasın, bu acılar bir daha yaşanmasın" dedi.

Son Yolculuğuna Düziçi'nde Uğurlanacak

11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, öğle namazını müteakip Haruniye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Düziçi ilçesindeki Yeşiller Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Başarılı öğrenciden geriye, boynunda madalyasıyla gülümsediği hatıra fotoğrafları kaldı.