İki aile birbirine girdi: Silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 19:37

Tartışma Kısa Sürede Büyüdü

İki aile arasında henüz net olarak belirlenemeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine tartışma, silahların ve bıçakların da kullanıldığı tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Mahalle Savaş Alanına Döndü

Sokak ortasında meydana gelen feci kavgada ilk belirlemelere göre her iki aileden toplam 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak ve kurşun darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların büyük bir korku ve panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, tarafları ayırarak kavgayı kontrol altına aldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.