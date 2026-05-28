Kapadokya'da motoru arızalanan microlight zorunlu iniş yaptı!

Avanos ilçesinden havalanan hava aracı gökyüzünde motor arızası verdi. Pilotun soğukkanlı müdahalesiyle Güvercinlik Vadisi yakınlarına indirilen araçtaki 2 kişi hafif yaralandı.

Havada Motor Arızası Verdi

Olay, Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde gün batımı uçuşunu gerçekleştirmek üzere Avanos ilçesine bağlı Paşabağları bölgesindeki kalkış alanından havalanan microlight tipi hafif hava aracı, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra gökyüzünde motor arızası verdi. Havada motorun durması üzerine büyük bir tehlike baş gösterirken, 53 yaşındaki deneyimli pilot Ş.Ş. durumu fark ederek hemen acil durum prosedürlerini uygulamaya koydu ve zorunlu iniş kararı aldı.

Pilotun Soğukkanlı Hamlesi Facia Önledi

Pilot Ş.Ş., irtifa kaybeden hava aracını güvenli bir şekilde yere indirebilmek için Uçhisar beldesinde bulunan Güvercinlik Vadisi sınırındaki boş bir araziyi gözüne kestirdi. Yaklaşık 150 metrelik sahaya iniş yaklaşması yaptığı sırada son anda pist alanındaki derin bir çukuru fark eden pilot, büyük bir soğukkanlılıkla aracı yeniden kısa süreliğine havalandırdı. Hava aracının çukura çakılarak takla atmasını önleyen bu kritik manevranın ardından pilot, daha güvenli ve düzlük bir noktaya kontrollü sert iniş gerçekleştirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Meydana gelen sert iniş neticesinde, microlight pilotu Ş.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Ö.C. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

