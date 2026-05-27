Osmaneli Belediye Başkanı İhsan Yeşilova kazada yaralandı

Yenişehir ilçesi Yolören Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Belediye Başkanı Yeşilova ile araçta bulunan iki yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında Bursa-Yenişehir Karayolu Yolören Kavşağı'nda seyir halinde olan Bilecik'in Osmaneli ilçesi Belediye Başkanı İhsan Yeşilova idaresindeki otomobil ile Bekir T. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kavşakta adeta can pazarı yaşandı.

Başkan Yeşilova ve 2 Yolcu Yaralandı

Meydana gelen feci kazada, otomobil sürücüsü olan Osmaneli Belediye Başkanı İhsan Yeşilova ile aynı araçta bulunan Aslı Y. ve Fatma K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis, bölge trafik ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, aralarında Belediye Başkanı İhsan Yeşilova'nın da bulunduğu 3 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla tedbir amacıyla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların yapılan ilk tetkiklerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

