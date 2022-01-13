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Avrupa'nın en uzunu! Zigana Tüneli çift tüpte 29 kilometre ile avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli ünvanına sahip olacak

Avrupa'nın en uzunu! Zigana Tüneli çift tüpte 29 kilometre ile avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli ünvanına sahip olacak
13.01.2022 13:33 - Son Güncelleme: 13.01.2022 13:36

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Son dakika... Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahında inşa edilen Yeni Zigana Tüneli'ndeki kazı çalışması ile ilk ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkemizin ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek “Artık tünelin ucunda ışığı gördük. 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

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