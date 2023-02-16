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Arnavutluk'tan 'Türkiye Tek Yürek'e 1 milyon € bağış

Arnavutluk'tan 'Türkiye Tek Yürek'e 1 milyon € bağış
16.02.2023 02:05 - Son Güncelleme: 16.02.2023 02:13

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Asrın felaketi sonrası Türkiye, milleti ile el ele verip yaralarını sarıyor. 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, ATV'nin de aralarında bulunduğu ulusal televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında yardım gecesi düzenledi. Ortak yayına Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bağlandı. Rama, "Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık. Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi ve 1 milyon Euro bağışladıklarını duyurdu.

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