Haberler Güncel Videoları TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN BAĞIŞ | Deprem ortak yayın bağış nasıl yapılır? - Türkiye Tek Yürek IBAN numarası, SMS ile bağış

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN BAĞIŞ | Deprem ortak yayın bağış nasıl yapılır? - Türkiye Tek Yürek IBAN numarası, SMS ile bağış

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN BAĞIŞ | Deprem ortak yayın bağış nasıl yapılır? - Türkiye Tek Yürek IBAN numarası, SMS ile bağış
15.02.2023 23:21 - Son Güncelleme: 15.02.2023 23:24

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:45
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 05:57
Başkan Erdoğan: "Yurt içinden...
Güncel 01:53
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 01:41
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 00:30
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 00:24
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 00:35
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 02:10
Müslüman olan Çinli kurtarma...
Güncel 01:30
Bakan Akar Hatay'da...
Güncel 04:58
Depremin 222. saatinde...
Güncel 11:57
Bakan Özer'den okulların...
Güncel 00:20
CHP yandaşı Halk TV'den Deniz...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremin ardından bölgelerdeki yaralar sarılmaya devam ediliyor. Televizyon Yayıncıları Derneği, "Türkiye tek yürek" sloganıyla TV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla bugün yardım gecesi düzenliyor. Kampanya programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak. Peki, deprem ortak yayın bağış nasıl, nereden yapılır? Türkiye Tek Yürek IBAN NO SMS ile bağış nasıl yapılır? İşte detaylar...

Güncel Videoları
SON DAKİKA