TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN BAĞIŞ | Deprem ortak yayın bağış nasıl yapılır? - Türkiye Tek Yürek IBAN numarası, SMS ile bağış

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremin ardından bölgelerdeki yaralar sarılmaya devam ediliyor. Televizyon Yayıncıları Derneği, "Türkiye tek yürek" sloganıyla TV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla bugün yardım gecesi düzenliyor. Kampanya programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak. Peki, deprem ortak yayın bağış nasıl, nereden yapılır? Türkiye Tek Yürek IBAN NO SMS ile bağış nasıl yapılır? İşte detaylar...